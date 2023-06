‘Ons Huis/Nieuw Huis’ neemt Millense buurtwinkel onder handen: “Verbouwing is eerbetoon aan overleden moeder”

Riemst

Wat doe je als je maar niet kan kiezen tussen verhuizen of renoveren? Ons Huis/Nieuw Huis inschakelen. In het team van interieurarchitect Ken vinden we woensdag Frédéric Ketelslegers (50) uit Millen. Hij wil liever niet weg uit de buurtwinkel waar hij al zijn hele leven woont en zelfs zijn moeder verloor. Zijn partner Ilse Vanluyten (49) is op zoek naar iets nieuws en zet al haar geld op makelaar Kristien.