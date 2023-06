Britney Spears: “Ik had geen idee met wie ik praatte toen ik Mick Jagger ontmoette”

Zangeres Britney Spears heeft gezegd dat ze geen idee had wie The Rollings Stones-zanger Mick Jagger was toen ze hem ontmoette. De twee hadden samen een interview tijdens de MTV Video Music Awards van 2001.

De zangeres postte zondag een foto van haarzelf en Jagger. “Ik had geen idee met wie ik aan het praten was”, zei Spears onder de foto. Ze hadden toen een interview samen. Mogelijk maakt ze een grapje, want ze had een jaar eerder – in 2000– wel (I Can’t Get No) Satisfaction van The Rolling Stones gecoverd.

(Lees verder onder de Instagrampost)

Jagger wist wel wie Spears was, want in het interview gaf hij nog aan dat hij fan van haar was. “Ze heeft het erg goed gedaan”, zei de zanger over de cover van (I Can’t Get No) Satisfaction. Spears bedankte hem daarna nog wel en zei dat het erg veel voor haar betekende om dat van Jagger te horen.