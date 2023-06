Christophe Laporte pakt met ultieme jump tweede ritzege in de Dauphiné: “Dacht op vijfhonderd meter van de aankomst dat het over was”

Christophe Laporte heeft met een ultieme jump de derde etappe in deze Dauphiné gewonnen. Sam Bennett, die in de sprint de deur dichtdeed bij Dylan Groenewegen, leek in de massasprint op weg naar de overwinning, maar Laporte kwam er toch nog over. De Fransman zit dankzij de bonificatieseconden nog wat steviger in de leiderstrui.

Na twee lastige ritten was het op dag drie van deze Dauphiné aan de sprinters. Het eerste deel van de etappe was weliswaar heuvelachtig, in het tweede deel kregen de renners voornamelijke vlakke wegen voor de wielen geschoven. Ook de Côte de Pinay (7,5 kilometer aan 3 procent) met de top op twintig kilometer van de aankomst mocht voor de sprinters in principe geen probleem zijn.

De eerste aanval van de dag was meteen ook de goeie: Mathieu Burgaudeau van Total Energies en Lorenzo Milesi van Team DSM maakten zich op voor een lange dag in de vlucht. Die laatste zag al snel het nutteloze van de onderneming in en hield het al snel voor bekeken. Jayco-AlUla, de ploeg van Dylan Groenewegen, nam in het peloton de controle in handen en zo had ook Burgaudeau er al snel genoeg van. Op 120 kilometer van de meet hadden we dus geen vroege vlucht meer. Even werd het peloton opgeschrikt door een betoging op het parcours, maar na een korte neutralisatie konden de renners hun weg - aan een gezapig tempo - verderzetten.

Alaphilippe wil de gele trui, maar Laporte is bij de zaak

Julian Alaphilippe stond door zijn ritzege van gisteren in het algemeen klassement in dezelfde tijd als Christophe Laporte en had zijn zinnen gezet op de leiderstrui. De tussensprint op vijftig kilometer van de aankomst en de bonificatieseconden die daar werden uitgedeeld boden de tweevoudige wereldkampioen een kans, maar Laporte liet zich niet verrassen: drie seconden voor de Fransman van Jumbo-Visma, slechts twee voor Alaphilippe.

Diezelfde Alaphilippe lag nog geen tien kilometer later tegen de grond. Samen met hem gingen een twintigtal renners, waaronder Matteo Jorgenson en Mauri Vansevenant, tegen het asfalt. Andrey Zeits was er het slechtste aan toe en moest opgeven, de andere gevallen renners konden al snel terug aansluiten bij het peloton.

De Côte de Pinay baarde zoals verwacht een muis - iedereen leek al een hele dag tevreden met de rustige gang van zaken - en dus maakte het peloton zich op voor een massasprint. Bennett leek daarin naar de zege te sprinten, zeker toen Groenewegen even moest inhouden nadat de Ier van zijn lijn afweek, maar Laporte kwam als een duiveltje uit een doosje en duwde z’n wiel als eerste over de meet. Bennett werd tweede, Groenewegen moest tevreden zijn met plaats drie. Laporte zit dankzij de tien bonifcatieseconden nog wat steviger in de gele trui.

Laporte: “Wist niet dat ik zo’n sprinters zou kunnen kloppen”

“Ik heb altijd gezegd dat ik snel ben, maar ik dacht niet dat ik zo snel was dat ik zo’n sprinters zou kunnen kloppen. De omstandigheden hebben me vandaag wel wat geholpen. Groenewegen zat geblokkeerd aan de rechterkant. Bennett week wat van zijn lijn af, waardoor ik hem langs de linkerkant kon passeren. Ik ben blij. Als het zoals vandaag wat onverwacht is, doet het plezier”, aldus Laporte in het flashinterview.

In de eerste twee etappes speelde Jonas Vingegaard voor lead-out, deze keer moest Laporte in het slot zelf zijn weg zoeken. “Het team heeft vooral Jonas beschermd, maar daar heb ik ook van kunnen profiteren. Deze ochtend tijdens de briefing had ik gezegd om allemaal voor Jonas te rijden en dat ik er dan wel van zou profiteren. Ik wilde gewoon op twee kilometer van de aankomst vooraan zitten, maar daar moesten we al sowieso zijn voor Jonas. Daarna volgde ik gewoon de andere sprinters. Op vijfhonderd meter van de aankomst liet ik me wat insluiten. Toen dacht ik dat het over was, maar ik heb toch nog de opening kunnen vinden. Het was een mooie dag.”

Morgen wacht een tijdrit van 31 kilometer. “Ik denk niet dat ik mijn gele trui ga kunnen behouden. Ik houd wel van tijdritten, maar eerder die van vijftien kilometer, maximum twintig. Dertig kilometer is echt een lange inspanning. Ik denk dat het moeilijk zou worden, maar ik ga sowieso mijn best doen.”