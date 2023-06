Nog geen Toby Alderweireld bij Rode Duivels, maar terugkeer is optie voor bondscoach: “Deur staat altijd open”

Bij de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland was het speuren naar de naam van Toby Alderweireld, die na het WK in Qatar nochtans was afgezwaaid als Rode Duivel.

Maar na de kampioenenmatch in Genk, waarin Alderweireld de beslissende gelijkmaker scoorde, stelde de 127-voudige international die beslissing plots zelf weer in vraag. Had hij dat gezegd in de roes van het moment of meende hij het?

“De bondscoach heeft mij (toen Alderweireld begin maart zijn beslissing nam, red.) nog gebeld om mij van gedachten te doen veranderen en ik had het heel moeilijk om door te zetten”, aldus Alderweireld zondag bij Eleven Sports in het feestgedruis op het veld van Genk. “Ik heb altijd mijn land verdedigd, ben altijd tot op het gaatje gegaan. Wie weet, als hij (de bondscoach, red.) het vraagt, dat ik terugkom.”

Tot een selectie minder dan 48 uur later leidde Alderweirelds ballonnetje niet, maar de optie ligt wel op tafel tegen de volgende selectie, in september.

“Ik heb Toby aan het werk gezien tegen Genk, waar hij sterk speelde. Ik heb ook zijn interview gelezen en hem naar aanleiding daarvan een bericht gestuurd”, aldus bondscoach Domenico Tedesco. “Ik vroeg hem of hij meende wat hij zei in het interview. Hij antwoordde: niet deze maand, maar we zullen zien in de toekomst.”

Tedesco blijft voorzichtig, maar wil het wel rustig bekijken. “Ik denk dat Toby gesproken heeft in de emoties na de match. De volgende selectie is voor september, dan zullen we zien. Laten we niet vergeten dat hij afzwaaide als Rode Duivel, maar de deur staat altijd open voor hem.”