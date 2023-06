Onze tv-tips: een populair pleiter, een privédetective en Hollandse fictie

De Droom van de Jeugd

NPO1, wo, 20.25u

1968. De familie Wander is een gezin dat in de greep van een geheim leeft. Terwijl oudste dochter Carla een abortus wil, wordt haar broer Max overvallen door gevoelens voor een man tijdens de studentenopstanden in Parijs. Papa en mama lijken opgesloten te zitten in een bevroren relatie. Een nieuwe prestigieuze serie met de beste acteurs van Nederland zoals Mark Rietman en Annet Malherbe.

So Help Me Todd

Play5, wo, 20.35u

Een nieuwe serie die uit Amerika komt aanwaaien. Als kind wilde Todd niets liever dan privédetective worden. Wanneer zijn uiterst succesvolle moeder hem een baan aanbiedt als privédetective bij haar bedrijf om zijn zaakjes op orde te krijgen, stemt hij toe. De wisselwerking tussen de jonge Skylar Astin en Marcia Gay Harden zit goed. Je krijgt meteen een dubbele aflevering.

Vermassen

VTM, wo, 21.45u

Strafpleiter Jef Vermassen blikt terug op processen waarin hij daders verdedigde met Artikel 71, de ‘onweerstaanbare dwang’. Telkens mensen die in een vlaag van woede een geliefde van kant maakten. Komen onder andere aan bod: de Kwartjeszaak waarin Vermassen zijn eerste vrijspraak haalde en de zaak Renneboog rond de rector van de VUB. Als Vermassen praat, hang je aan zijn lippen.(tove)