An Lemmens gaat opnieuw studeren

Dat ze graag vroedvrouw wil worden, had An Lemmens zich al eens laten ontvallen in Een echte job in VTM. In dat programma krijgen Bekende Vlamingen een spoedcursus in de verpleegkunde, waarna ze op een specifieke afdeling worden gezet. Daar zag ze een droom in vervulling gaan: live een bevalling meemaken en meehelpen.

An Lemmens mocht mee helpen bij een bevalling in ‘Een echte job’. — © VTM

“Ik vond het een hele eer om zo’n magisch moment mee te mogen maken”, zei ze toen. “Ik moest heel de tijd tegen mezelf zeggen: niet wenen. Ik ben zelf nog niet zo lang geleden bevallen, dus die gevoelens kwamen terug boven.” Lemmens heeft twee kinderen: een dochter en een zoontje.

Haar nieuwe studieplannen zetten vooralsnog geen rem op haar televisiewerk. Lemmens is momenteel druk bezig met de opnames van een nieuw seizoen The voice van Vlaanderen. Daar krijgt ze VTM-nieuwkomer Aster Nzeyimana aan haar zijde.