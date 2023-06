Poetin en Zelensky sluiten vrede bij Sint-Mauritius

De leerlingen van de vrije basisschool Sint-Mauritius uit Bilzen schitterden in de schoolmusical ‘Lente(-)stuk’. Alles werd in de strijd geworpen om toch maar de lente in het land te krijgen. Zelfs Poetin en Zelensky werden ingeschakeld: ze sloten prompt een vredesakkoord… in Bilzen. Hun medewerking zorgde voor de doorbraak.

Zo’n 250 leerlingen van de lagere school Sint-Mauritius speelden op vrijdag 2 en zondag 4 juni het hedendaagse muzikale sprookje ‘Lente(-)stuk’. Een totaalspektakel met zang, dans, muziek en woord. De ruim 800 toeschouwers verveelden zich dan ook geen seconde. Schrijver en regisseur Jan Lambrechts zorgde voor een wervelende opvoering. En dat allemaal in de gerenoveerde vroegere kapel van het Heilig Graf.Vier voorstellingen werden opgevoerd van deze musical waarbij één vraag centraal stond: wil de Lentekoningin nog wel zorgen voor warmte en lente in dit land? De mensen gaan immers slecht om met Moeder Aarde. Er is oorlog en ons klimaat slaat op hol. Alleen de kinderen konden de seizoenen nog redden. Alles werd dan ook uit de kast gehaald om de lente terug te brengen in het land. Dat lukte wonderwel. Na de ontknoping was het dan ook dubbel genieten onder een stralende zon op het pop-up ‘Lente-Terras’.