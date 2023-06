COLUMN - Deze libel heeft lak aan voorspel

Alleen al door zijn naam ben ik jaloers op de platbuik. Zelf verdien ik deze benaming niet echt. Deze prachtige libel kom je in onze provincie regelmatig tegen. De mannetjes, die opvallen door een duidelijk afgeplat achterlichaam met een mooie ‘berijmd-blauwe’ kleur, vliegen of zitten vaak bij poeltjes of andere waterpartijen. De beschrijving van de kleur zou zonder enige twijfel passen in de catalogus van een verfpottenverkoper. Maar of hij je de juiste tint kan leveren, daar twijfel ik aan. Een uniek kleedje. De vrouwtjes met hun meer geelbruine uiterlijk, stelen zeker ook de show. De opvallend gelere randjes vormen een subtiel accentje. Wel opletten, want jonge mannetjes starten met dezelfde kleurencombinatie en worden, naarmate ze ouder worden, stilaan blauwer en blauwer. Ouder worden is in dit geval relatief. Een kwestie van weken of soms zelfs dagen. Maar wel intensieve en leuke dagen.

Strijders

Mannetjes van de platbuik zijn echte strijders. Ze verdedigen hun stukje poel of plas met al hun middelen. Indringers, vooral andere mannetjes, worden constant achtervolgd en weggejaagd. Om die ‘vijanden’ te vinden, vliegt onze platbuik voortdurend rondjes boven het water. Telkens landt hij op datzelfde takje of stengeltje dat meestal een stuk boven de rest van de begroeiing uitsteekt. Zijn persoonlijke uitkijktoren.Daar zit hij ook klaar als er dames doorvliegen. Hier start dan ook een achtervolging, maar deze keer niet om de indringer weg te jagen. Maar om er zo snel mogelijk mee te paren. Als dat lukt, gebeurt de daad in amper een paar seconden. Van een verlovingsperiode of voorspel is hier totaal geen sprake. Er kan zelfs geen vriendelijke begroeting vanaf. Snel je genen doorgeven en terug naar datzelfde plekje om uit te kijken naar een indringer of een volgend vrouwtje. Dat is pas een vluggertje!