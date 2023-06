Lewis Capaldi zegt resem optredens af: “Het doet mij veel pijn”

Het eerstvolgende optreden dat staat gepland in zijn agenda is dat op het belangrijke grote Britse festival Glastonbury. — © Getty Images via AFP

In een verklaring op zijn sociale media zegt Lewis Capaldi zich even terug te trekken wegens mentale en fysieke klachten. “De laatste paar maanden hebben veel van mij gevraagd”, schrijft hij. Het was erg moeilijk om dit bericht te schrijven, omdat het mij veel pijn doet. Ik moet echter op dit moment luisteren naar mijn lichaam. Het is de enige manier om enigszins weer fit te zijn tegen 24 juni.” Dat is de dag dat men hem op het grote Britse festival Glastonbury verwacht. Dat optreden wil hij niet missen.

De zanger heeft er al een hectische periode opzitten. Al sinds de afgelopen kerstdagen is hij amper nog thuis geweest. “Ik merkte dat ik steeds minder vat kreeg op alles.” De zanger kon amper nog genieten van al wat hem overkwam. “Ik moet een moment pakken om te rusten en te herstellen, om op mijn best en klaar te zijn voor Glastonbury en alle andere geweldige shows die eraan komen. Zodat ik nog lang kan blijven doen waar ik van hou.” De komende weken wil Capaldi naar eigen zeggen weer ‘even Lewis uit Glasgow zijn’. “Om tijd door te brengen met mijn familie en vrienden en normale dingen te doen die belangrijk zijn om me weer beter te kunnen voelen.”