Chiro Opoeteren organiseert eerste oud-leidingskamp

Het idee werd geboren tijdens een gezellige avond in een dorpscafé in Opoeteren. Er werden enkele mensen opgetrommeld om het kamp mee te organiseren dat uiteindelijk leidde tot een kerngroepje van 14 personen."Het was een intensief jaar met heel wat ideeën die werden uitgewisseld, om uiteindelijk te komen tot één plan: een eerste oud-leidingskamp organiseren dat het gevoel moet terugbrengen van een echt chirokamp zoals we dat beleefden als leiding", klinkt het bij de initiatiefnemers."En of dat is gelukt. Er waren liefst 170 deelnemers, over alle generaties heen. De beste herinneringen en verhalen werden bovengehaald en iedereen genoot van het samenzijn met de mensen met wie ze toch wel de tijd van hun leven hebben beleefd. Het weer was ons gunstig gezind, iedereen haalde het kind in zich naar boven tijdens de activiteiten en de kookploeg stelde hun kookkunsten weer tentoon. Het was een kamp vol kippenvelmomenten."