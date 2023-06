Buschauffeur Leo (60) mocht spelers Antwerp naar Grote Markt rijden: “Mijn baas is Beerschot-fan, dus liet hij het aan mij over”

The London Ceremony Bus uit Kapellen kreeg maandag de mooie opdracht de Antwerpspelers aan het Steenplein op te halen en hen in een open bus naar de Grote Markt te brengen. “Mijn baas is een Beerschot-supporter en liet de opdracht met plezier aan mij over”, zegt buschauffeur Leo Maes.

De 60-jarige chauffeur had zijn baas al verwittigd. “Als we de spelers van Antwerp ooit nog eens moeten vervoeren, dan doe ik dat. En nu moet je weten dat mijn baas Frank een Beerschot-supporter is. Hij heeft echt een paars kantje. Ik was maar al te blij dat ik de spelers mocht rijden”, zo opent Leo zijn verhaal. (Lees verder onder de foto)

Leo Maes. — © RR

“Ik ben in Kapellen vertrokken rond 15.30 uur. Onderweg werd er al duchtig geclaxonneerd toen de mensen onze rood-witte versieringen zagen. Op het Steenplein in Antwerpen kwamen de spelers van met een boot aan. De tocht naar de Grote Markt verliep zeer traag. Het ging stapvoets, we deden meer dan een kwartier over die korte afstand. Ik had meer stress dan bij een huwelijk. Die massa volk op de Grote Markt, dat deed toch wel iets. Het was voor mij trouwens de eerste keer dat ik de Antwerpspelers van zo dicht bij kon zien”, zegt Leo, die zelf jaren scheidsrechter is geweest. (Lees verder onder de foto)

© Jan Van der Perre

Vandaag is Leo ‘observer’, dat betekent dat hij tijdens wedstrijden van vierde provinciale tot derde klasse de scheidsrechters gaat bekijken. “Zondag waren we trouwens met een groep scheidsrechters op weekend in Sint-Truiden. Ik ben speciaal vroeger naar huis gekomen om met vrienden de wedstrijd te bekijken. Tijdens het seizoen ga ik geregeld kijken. Ik hoop nu enkele wedstrijden in de Champions League te kunnen bijwonen. Op de legendarische finale in Wembley was ik ook”, zegt Leo.

Zaakvoerder Frank Bruyninckx liet de opdracht met plezier over aan Leo. “Als Beerschot-supporter kan ik dat niet maken, hé. Trouwens, in 2017 hebben wij de spelers van Antwerp na de promotie van 1B naar de hoogste klasse ook vervoerd”, zegt Frank.