Britse professor beweert dat oordoppen niet helpen tegen het gesnurk van je partner, wat zegt de expert bij ons?

Als je partner zoet slaapt én snurkt, kan dat nefast zijn voor je eigen nachtrust. Enter een setje oordoppen om de hinder tegen te gaan. Maar volgens een Britse professor helpen die helemaal niet, en ga je best slapen in een andere kamer. Zijn oordopjes echt nutteloos? En zwaai je romantiek voorgoed vaarwel als je niet meer samen slaapt? We steken ons licht op bij slaapexpert Johan Verbraecken, verbonden aan het Multidisciplinair slaapcentrum van het universitaire ziekenhuis in Antwerpen.