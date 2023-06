Opnieuw huiszoekingen in Europees Parlement in onderzoek naar corruptie

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement hebben dinsdag opnieuw huiszoekingen plaatsgevonden in de gebouwen van het parlement. Dat meldt het federaal parket. Het federaal parket geeft geen namen vrij van de personen van wie de kantoren doorzocht werden, maar volgens goed ingelichte bronnen zou het onder meer gaan om de burelen van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella.