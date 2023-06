Bekende Nederlandse journalist overweegt aflevering te maken rond zaak Sanda Dia

Tim Hofman is de presentator van het programma Boos op de Nederlandse zender RTL. Met zijn redactie doet hij aan onderzoeksjournalistiek, die onder meer al leidde tot het blootleggen van het schandaal rond The Voice Nederland. De journalist liet zich de voorbije dagen al horen over de zaak-Reuzegom. Zo deelde hij onder meer enkele kritische tweets vanuit ons land.

Dinsdag deelde hij op zijn Instagram ook de aankondiging van de protestactie die woensdagnamiddag plaatsvindt aan de Belgische ambassade in Den Haag. Daarna schreef hij open te staan voor een aflevering over de zaak. “We krijgen met Boos heel veel mails en DM’s met de vraag of wij ook niet wat kunnen maken over de zaak”, schrijft hij. “Dat kan, dat willen we. Alleen is de vraag: wat? Wat gaan we brengen?” Hij roept volgers die “nieuws, beelden die nog niet openbaar waren, informatie, een idee of iets waarvan je denkt dat andere media het misschien overslaan” hebben op om te mailen naar boos@bnnvara.nl.