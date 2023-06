Met deze activiteiten beleef je een zomer vol spanning en plezier

Of je deze zomer nu een reis geboekt hebt of niet: ook in eigen land valt er veel te beleven. Wissel rustige dagen in de tuin af met leuke daguitstapjes, en je creëert gegarandeerd een zomer vol herinneringen.

Dierenplezier

Wie houdt er niet van een dagje tussen de dieren? Wil je eens wat anders dan de klassieke dierentuin, neem je kinderen of kleinkinderen dan mee naar het Domein van de Grotten van Han. Hier kan je te voet of met de safari-car in een groene oase van 250 ha beschermde natuur op zoek naar de grootste Europese roofdieren. Laat je daarna onderdompelen in de magische ondergrondse wereld van een van de grootste grottencomplexen van Europa. Met als afsluiter een bezoekje aan het archeologische PrehistoHan biedt deze daguitstap genoeg variatie voor iedereen in de familie.

Liever een portie adrenaline?

Voor een dag vol plezier en adrenaline moet je in Bobbejaanland zijn, het gezelligste pretpark in de groene Kempen. Met meer dan 40 attracties voor groot en klein, iconische waterattracties, een overdekte speeltuin en verschillende themazones, shows en restaurants heb je gegarandeerd een onvergetelijke tijd met de hele familie. Bij hbvlshop koop je je tickets voor je favoriete pretparken trouwens aan de laagste prijs.

Of een combinatie?

Kunnen de kinderen niet kiezen of ze nu naar een pretpark of een dierentuin willen? Ga dan een dagje naar Boudewijn Seapark! Hier geniet je van de dolfijnenvoorstelling, ontdek je de leefwereld van de zeeleeuwen en breng je een bezoek aan de zeehondenlagune. Naast al deze bijzondere dieren zijn er ook 20 outdoor en 10 indoor attracties, en een openlucht waterpark voor uren speelplezier.

Adrenaline in boekvorm

Heb je wel zin in een spannende zomer, maar niet in een rollercoasterritje? Duik dan in een heerlijke thriller uit het boekenpakket met wel 2220 pagina’s leesplezier. Of je nu een dagje op het strand, op vakantie, in de tuin of het park zit, met deze pageturners vergeet je alles en iedereen om je heen.