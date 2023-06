Twee mannen in cel na vinden van heroïne, cocaïne en geld

Een 45-jarige Truienaar en een 20-jarige Nederlander zitten in de gevangenis opgesloten voor drugsfeiten. Bij een huiszoeking in de Broekstraat vonden speurders van de politie heroïne, cocaïne en geld.

De feiten startten vorige week vrijdag bij een controle in de Broekstraat in Sint-Truiden. In het kader om de drugsoverlast aan te pakken werd een man tegengehouden. Die bleek heroïne bij te hebben. Er volgde een huiszoeking waar naast heroïne nog cocaïne en geld werden gevonden. De bewoner van het pand, een 45-jarige man, en een andere aanwezige, een 20-jarige Nederlander, werden gearresteerd. De mannen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Ze werden naar de gevangenis gebracht.

Het onderzoek wordt voortgezet door de lokale politie.