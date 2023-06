Sabalenka klopt Svitolina en mag naar halve finales

Het Wit-Russische tweede reekshoofd haalde het in de kwartfinales in een beladen duel in twee sets van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 192): twee keer 6-4 na 1 uur en 36 minuten.

Sabalenka, die begin dit jaar met de Australian Open haar eerste grandslamtoernooi op haar naam schreef, haalde nooit eerder de halve finales op het Parijse gravel. Svitolina, voormalig nummer drie van de wereld in het vrouwentennis, evenaarde met een kwartfinale haar beste resultaat ooit op het Parijse gravel. In 2015, 2017 en 2020 waren de kwartfinales telkens het eindstation.

In de halve finales staat Sabalenka eerstdaags tegenover de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 43), die eerder vandaag de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333) versloeg: 7-5 en 6-2 na 1 uur en 38 minuten. In de achtste finales had Pavlyuchenkova onze landgenote Elise Mertens nog uit het toernooi gekegeld.