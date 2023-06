Vroeger moest Wim vaak uitleggen wat SUP betekent. Vandaag is stand-up paddle zo populair dat iedereen er wel eens over gehoord heeft. Tongenaar Wim Pyl van Mangata Adventure schreef er een boek over: Just Sup. Of je nu een beginner bent of extremere kanten opzoekt: grijp dat board en begeef je op het water, want niks is zo rustgevend.