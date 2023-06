Amerikaanse beurswaakhond klaagt cryptogigant Binance aan, bitcoin verliest fors aan waarde

In het document dat de SEC heeft ingediend bij de federale rechtbank van Washington is er sprake van dertien aanklachten. Binance zou geopereerd hebben zonder licentie in de VS. Het bedrijf krijgt onder meer het verwijt “een uitgebreid web van misleiding” te hebben gecreëerd, waaronder het opzetten van “schijncontroles” om te kunnen blijven opereren.

Klanten met een grote portefeuille konden een beroep doen op een VPN-verbinding, om te verhullen dat ze vanuit de VS handelden. De CCO stak dat niet eens weg volgens de aanklacht. Zo zou die in december 2018 nog aan een collega toegegeven hebben dat ze zonder licentie handelen in de VS. Er zou ook voor miljarden dollar aan fondsen zijn overgemaakt aan het Europese bedrijf van Zhao. Daarnaast is er ook sprake van “marktmanipulatie” en zou Zhao zelf hebben gehandeld in crypto’s.

Binance reageert

Binance is het grootste handelsplatform voor cryptomunten ter wereld. Veel van de aanklachten tegen het bedrijf doen terugdenken aan praktijken die vorig jaar blootgelegd worden toen het op één na grootste handelsplatform, FTX, instortte.

Op sociale media heeft het al gereageerd op de aanklacht en belooft het bedrijf te zullen meewerken aan het onderzoek. “We nemen de beschuldigingen ernstig, maar we gaan ons platform vol overtuiging verdedigen.”

Bitcoin verliest

De waarde van de bitcoin kreeg een klap toen het nieuws maandag bekend raakte, en zakt dinsdag verder. In vergelijking met de beginwaarde verloor de grootste cryptomunt al meer dan 4 procent. Dat is onder meer het gevolg van veel onzekere investeerders die hun munten snel weghalen bij Binance. Een bitcoin is dinsdag rond 14 uur nog 25.692 dollar waard. Ter vergelijking: maandagochtend was dat nog 27.245 dollar.