Antwerpfans zijn de beslommeringen in het stadiondossier beu, net als Paul Gheysens: “Mevrouw Mintjens, neem uw telefoon op”

Het stadiondossier van Antwerp zit muurvast en dat stemt niet alleen clubvoorzitter Paul Gheysens tot onvrede. Ook de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) is het beu dat de vraag naar tickets groter is dan het aanbod en dat ze op een lege tribune 2 staan te kijken tijdens wedstrijden. FASC lanceerde daarom een petitie gericht aan Tania Mintjens, grondeigenaar en spilfiguur in het stadiondossier.

“Antwerp en de supporters verdienen eindelijk een stadion dat onze ambitie reflecteert. Echter zit het stadiondossier muurvast. En tribune 2 ligt er na zondag bouwvalliger bij dan ooit. Mevrouw Mintjens, u zegt al jaren een rood-wit hart te hebben. Daarom deze oproep: mevrouw Mintjens, ga a.u.b. nu eens hand in hand met ons richting toekomst”, luidt de oproep van FASC.

Dominik Van Landeghem, voorzitter van de FASC, hoopt dat Mintjens door de petitie in dialoog zal gaan met Gheysens. “Mevrouw Mintjens, neem uw telefoon op. Misschien wordt het tijd voor u om hand in hand met ons te werken aan de toekomst van het stadion. De familie Gheysens is niet op vakantie in de bosuil. Ze gaan all-in, even hard als wij, de supporters. De club speelt binnenkort Champions League en het zou jammer zijn als we moeten uitwijken naar een ander stadion. Mijn hart zou breken om de hymne (van de Champions League, red.) niet in Deurne Noord te horen.”

Tijdens de feestvreugde in het Antwerpse stadhuis richtte RAFC-voorzitter Paul Gheysens zich tot burgemeester Bart De Wever en Tania Mintjens, eigenaar van de gronden waarop de leegstaande tribune 2 gelegen zijn. “We kunnen dubbel zoveel mensen van ons voetbal laten genieten, maar ze kunnen geen kaartje kopen”, aldus Gheysens tijdens de kampioenenviering. Hij sprak over 40.000 fans die zich hadden aangemeld voor een kaartje voor de potentiële titelmatch tegen Union, terwijl er ‘slechts’ zo’n 16.000 fans in het stadion konden.

Gheysens wil maar wat graag de uitbreiding van de Bosuil verderzetten, maar dan moet hij eerst tot een akkoord komen met de familie Mintjens, de eigenaar van de gronden. Tania Mintjens heeft een opstalrecht tot 2052, waarna een deel van de infrastructuur eigendom zou worden van haar. De onderhandelingen, voor zover die er al zijn, verlopen erg stroef.

www.petities.com/tribune2