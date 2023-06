Voeren

In samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen organiseert de gemeente Voeren een cursus ‘reanimeren met een AED-toestel’. Dit gebeurt op 16 of 23 juni telkens van 18.30 tot 21.30 uur. Deze activiteit vindt plaats in de Parochiezaal, Pley 16 in ’s-Gravenvoeren. Inschrijven (met vermelding van datum en naam) via info@devoor.be Telefoon 04/381.99.40.