Buurman spuit haag kapot van Zolders koppel: zes maanden cel met uitstel

In Zolder leven een koppel en hun overbuur om onduidelijke reden in onvrede. “Ik heb het proberen uit te praten, maar dan loopt hij weg. Ik woon daar al langer en heb hem niet gekozen als buur. Waarom blaast hij constant zijn vuil naar mijn tuin? Als hij zijn haag scheert, blijft afval achter in de gracht waardoor er al twee keer water in mijn kelder stond. Waarom filmt hij mij dag en nacht”, fulmineerde de dader op zijn proces.

Inboeten levenskwaliteit

Het kwam tot een klacht met burgerlijke partijstelling van de gedupeerden. Hun twee meter hoge en dichtgegroeide taxushaag werd gedeeltelijk vernield. Op een plaats was ook de letter ‘Z’ erin gespoten. Meerdere rododendrons gaven eveneens de geest. “We hebben geen privacy meer en boeten in op onze levenskwaliteit. We wisten niet wie erachter zat tot we onze overbuur rare dingen zagen doen. Hij slipte opzettelijk op onze geharkte dolomiet, hij vliegt uit, spuwt en steekt zijn middenvinger naar ons op … Waarom? Ik zou het niet weten. Mogelijk is hij iemand die buren moeilijk kan verdragen. Hij wil dat ik reageer, maar dat kan enkel verbaal en administratief”, sprak het slachtoffer.

Camera

De trotse haagbezitters gingen over tot actie en plaatsten in juli 2021 een camera. Op de beelden was te zien hoe de man bleef terugkeren naar de haag. De vaststellingen volgden elkaar snel op. Zo stopte hij op 11 juli 2021 rond middernacht met zijn bestelwagen en was de lans van een drukspuit te zien. Enkele dagen later hing hij ’s nachts opnieuw aan de haag rond. Daarnaast bracht een onderzoek van UGent aan het licht dat er een vijftiental giftige stoffen in de bodem zaten.

De rechter acht de vijftiger nu schuldig aan het vernielen van de haag. Het argument van de verdediging dat de camerabeelden op een heikele en onrechtmatige manier waren bekomen, vond geen gehoor. Volgens de rechtbank werden de rechten van de verdediging hiermee niet geschaad. “De camera was geplaatst om de haag in de gaten te houden en niet om beklaagde heimelijk te observeren.”

Op basis van onder meer de beelden is de man schuldig bevonden. “Zo was er duidelijk te zien dat de beklaagde ‘s nachts ‘een voorwerp’ uit het raam stak en dicht langs het perceel van de slachtoffers reed”, aldus het vonnis. “Beklaagde gaf in zijn verhoor noch in de rechtbank een plausibele uitleg voor de nachtelijke passages en nog minder waarom hij de haag in één nacht op korte tijd passeerde”, aldus het liefst 19 bladzijden tellende haagvonnis.

Schadevergoeding

De dader hoopte op een opschorting van straf. “Door het herhaaldelijke karakter en doordat hij de privacy ontnam”, ging de rechtbank niet akkoord. Het komt de haaghater nu op 6 maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 1.200 euro te staan. De gerechtskosten van 350 euro zijn ook voor zijn rekening.

Omdat de slachtoffers een schadevergoeding van 177.000 euro vroegen en de verdediging een offerte aan een tiende van de prijs voorlegden, heeft de rechtbank nu een deskundige aangeduid. De specialist in tuin- en landschapsaanleg moet de waarde begroten. Op 17 december komt de zaak voor de financiële afhandeling weer voor de rechter.

De slachtoffers en hun advocaat Tom Van Overbeke zijn tevreden met de uitspraak. “Wij zijn in elk geval tevreden dat er een uitspraak is en met de aanstelling van een expert. Nu kan je los doorheen de haag kijken”, aldus het slachtoffer. “Wij mijden contact met hem. Hopelijk komt de sereniteit nu terug.”

Erik Schellingen, advocaat van de dader, zegt het vonnis in alle rust te bestuderen en alle opties voor een hoger beroep open te houden.