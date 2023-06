Specialisten in The Paddock zien hoe het weer misloopt bij Ferrari: “Miscommunicatie, maar ook Leclerc moet winnen aan maturiteit”

De race in Barcelona afgelopen weekend leverde niet het gehoopte spektakel op. Max Verstappen was zijn superieure zelve en haalde zijn vijfde overwinning van het seizoen binnen. Maar ook de wanprestatie van Ferrari en Charles Leclerc ging niet onopgemerkt voorbij. Ondanks een saaie race, hadden de specialisten in ‘The Paddock’ genoeg om over na te kaarten.

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in The Paddock was het gebrek aan spanning in de sport dit seizoen. De dominantie van Max Verstappen en Red Bull vonden de specialisten niet het grootste probleem. De Formule 1 is van oudsher een sport waarin één bepaalde rijder of één bepaald team lange tijd onklopbaar is. Kijk maar naar de hegemonie van Schumacher, Vettel of Hamilton. Het is vooral de saaiheid van de races die hen week na week zorgen baart.

Volgens Sam Dejonghe valt dat gedeeltelijk toe te schrijven aan de kwaliteit van de bolides. “Vroeger had je die onbetrouwbaarheid nog vaak. Maar nu gaan de wagens niet vaak meer stuk, de motoren ook niet. Vroeger moest er tijdens de race worden bijgetankt en dan liep er wel eens iets mis. Er zijn nu veel minder elementen die kunnen fout lopen en dat heeft een negatieve invloed op de race.”

Kris Wauters, die te gast was bij The Paddock, deelt deze mening, maar geeft wel toe onder de indruk te zijn van het niveau van engineering in de Formule 1. “Het is echt ridicuul”, zegt Wauters. “Er kunnen duizenden dingen fout gaan, maar dat gebeurt niet.” Hij verwijst daarbij ook naar het niveau van de rijders. Volgens Wauters werd dat vorige week in Monaco nog maar eens duidelijk. “In Monaco regende het en daar is echt geen foutmarge. Toch waren er geen incidenten die de race hebben bepaald”, klinkt het.

Dramatische kwalificatie voor Leclerc en Ferrari

Misschien wel dé verrassing van het weekend kwam op zaterdag. Charles Leclerc geraakte met zijn Ferrari niet uit Q1 en moest vanop plek negentien aan de race beginnen. Het was niet meteen duidelijk waar het probleem lag en dat is volgens Sam Dejonghe problematisch. “Het heeft weer te maken met miscommunicatie binnen het team. Leclerc zijn seizoen gaat zo van kwaad naar erger. Daarbij weet Ferrari ook nog steeds niet goed waar de sterkte van hun bolide ligt”, concludeert Dejonghe.

Kris Wauters weet dat het van kleine aanpassingen kan afhangen, maar pleit ook Leclerc niet volledig vrij. “Hij moet duidelijk nog winnen aan maturiteit”, merkt hij op. “Leclerc kan bloedsnel zijn, maar maakt nog domme foutjes.” Sam Dejonghe maakte de vergelijking met Michael Schumacher. Volgens hem heeft Leclerc niet dezelfde motivatie als de zevenvoudig wereldkampioen had om harder te werken als het slecht gaat.

Straffen toekennen blijft opgave voor F1

In de kwalificatie stak ook een algemeen probleem van de Formule 1 weer de kop op. Pierre Gasly maakte tijdens de sessie tot twee keer toe dezelfde fout die hem een gridstraf zou bezorgen. Dat was niet meer dan terecht volgens de specialisten in The Paddock, maar zij begrepen niet dat die straf pas enkele uren na afloop van de kwalificatie werd doorgevoerd. Kris Wauters kan niet vatten dat er elk raceweekend andere stewards voor deze taak instaan. Ook aan Sam Dejonghe gaat de logica achter deze werkwijze voorbij. “Continuïteit en consistentie zijn op die manier onmogelijk.”

“Soms kan het te laat toekennen van straffen een probleem zijn”, vindt Dejonghe. “Het kan iemand anders zijn race bepalen.” Presentator Dennis Xhaët vergelijkt het dan weer met het voetbal. “Een rode kaart wordt ook niet pas na de wedstrijd gegeven”, merkt hij op.

Het fenomeen Verstappen

Ook dit weekend was iedereen weer onder de indruk van Max Verstappen. “Hij heeft nu al bewezen een van de beste rijders ooit te zijn”, klonk het unaniem in The Paddock. Volgens Kris Wauters mag de tweevoudig wereldkampioen nu al in het lijstje van de allergrootsten worden gezet. Wat Verstappen voor hem zo speciaal maakt, is dat hij zijn wereldtitels niet heeft gewonnen in een wagen die oppermachtig was. “We maken geschiedenis mee, we moeten ons dat realiseren. Hij heeft heel zijn leven in België gewoond, leerde karten in Genk en is nu een van de beste piloten aller tijden. We moeten dat koesteren”, sloot Wauters trots af.

Bekijk hieronder de volledige aflevering: