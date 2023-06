Harry Styles al joggend gespot in Amsterdam… op een paar Vans

De Britse popster Harry Styles verblijft sinds zondag in Amsterdam voor een reeks optredens van zijn ‘Love On Tour’-wereldtournee. Dinsdagavond geeft de zanger nog één keer het beste van zichzelf in de Johan Cruijff ArenA. Maar enkele oplettende fans liepen het tieneridool al eerder tegen het lijf. Letterlijk dan, want Styles maakte van zijn vrije tijd tussen de concerten door gebruik om een eindje te joggen in de Nederlandse hoofdstad. Al moet zijn middagloopje niet erg comfortabel hebben aangevoeld, aangezien hij dat afwerkte op een paar Vans-sneakers.