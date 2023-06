’t Afhaalhuisje in Stevoort is een gevestigde waarde onder de takeaway-adresjes. — © Sandra Thijs

’t Afhaalhuisje in Stevoort is een gevestigde waarde onder de takeaway-adresjes. Liefst 22 jaar geleden startte Sandra Thijs met de zaak. “Onze spaghettisaus is na al die jaren nog steeds dezelfde”, knipoogt Sandra.