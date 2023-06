Maasmechelen

“Tot zo, mama!” zei hij nog toen hij die woensdagmiddag in mei 2021 aan de schoolpoort met de fiets naar huis vertrok. Maar enkele minuten later werd Bilal Ben Omar (11) aangereden door een auto. Hij overleefde het ongeval niet. Zijn papa Abdelhak wil bestuurders nu oproepen om voorzichtiger te zijn, vooral in schoolomgevingen.