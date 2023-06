Titelmatch KRC Genk bracht Gitte en Jordy samen: “Toen ik haar zo in het stadion zag staan, wist ik dat ze de ware was”

Gitte en Jordy met KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt. — © rr

“We zijn allebei hevige supporters van KRC Genk en gaan elke wedstrijd in het stadion kijken”, vertelt de Diepenbeekse Jordy. “Ook elke verplaatsing proberen we erbij te zijn. Zo waren we er ook op 16 mei 2019, toen Genk kampioen speelde in Anderlecht. Die dag ontmoette ik Gitte voor het eerst. Al was dat niet in de tribune. Op de terugweg na de match stoppen we altijd aan een tankstation. Tijdens die stop kwam iemand Gitte voorstellen aan mij. Omdat zo’n titel natuurlijk uitbundig gevierd moet worden, was er ook nog een viering op het stadsplein en later in de Limburghal in Genk. Daar zagen we elkaar terug en hebben we voor het eerst echt gebabbeld. Dat was een lang en goed gesprek, er was eigenlijk meteen een klik.”

Maar echte vlinders, die waren er nog niet meteen. “Voor Gitte was het wel liefde op het eerste gezicht”, vertelt Jordy. “Dat zegt ze toch altijd. (lacht) Maar ik word heel moeilijk verliefd, dat heeft tijd nodig bij mij. Je hebt niet vaak het geluk dat een vrouw zo lang moeite blijft doen en op je blijft wachten. Maar ik heb dat geluk dus wel gehad. Het was pas een seizoen later, tijdens een match in Antwerpen, dat ik de klik maakte. Ik zag Gitte in de tribune staan en besefte plots: ja, dat is ze. Dat was de laatste sparkle die ik nodig had. Een maand later waren we ook officieel een koppel.”

Supportersclub

De liefde voor KRC Genk kregen zowel Gitte als Jordy met de paplepel mee. “Mijn peter is een fervent supporter”, vertelt Jordy. “Als kind al ging ik altijd met hem mee. Hij heeft ook een supportersclub in Diepenbeek, De Ploegtrekkers. Voor mijn 18de verjaardag kreeg ik een mooi cadeau van hem: ik mocht in het bestuur van de supportersclub. Met onze club gaan we naar alle wedstrijden van KRC Genk. Wij zorgen er vooral voor dat iedereen op de plek van de match geraakt. Voor thuiswedstrijden voorziet iedereen zijn eigen vervoer, voor verplaatsingen leggen wij bussen in. Niet alleen in eigen land, ook internationale verplaatsingen doen we soms mee.”

Ook Gitte gaat al van jongs af aan mee naar de matchen van KRC Genk. “Ook bij haar was het toevallig haar peter die KRC-fan was en haar meenam naar wedstrijden”, vertelt Jordy. “Later ging ze samen met haar papa. Ze had een oogje op twee spelers, dus ging ze graag mee. (lacht) Gitte zat zelf bij een supportersclub in Meeuwen, vanwaar ze afkomstig is. Intussen hebben we samen een huis gekocht in Diepenbeek. Pas sinds we samenwonen, is zij geswitcht van supportersclub en gaat ze mee met die van mij.”

Op 19 mei stapten Jordy en Gitte in het huwelijksbootje. — © rr

Kerstcadeautje

Ze zijn allebei dan wel hevige voetbalfans, maar dat wil niet zeggen dat de hele relatie van Jordy en Gitte in het teken van KRC Genk staat. “Tijdens onze eerste dates ging het wel vaak over voetbal, vooral door mij. Gitte zei dan wel eens dat het ook over iets anders mocht gaan. Al is het wel goed dat we voor dezelfde ploeg supporteren. Mijn ex-vriendin was voor Standard. Dat was zo weinig mogelijk over voetbal praten”, lacht Jordy.

Twee jaar na hun eerste ontmoeting ging Jordy op de knieën voor Gitte. “Ik had altijd gezegd dat ik haar ten huwelijk zou vragen onder de Eiffeltoren, maar wij gaan nooit naar Parijs. Die ene keer dat we er waren, zou het dus te opvallend zijn. Daarom heb ik het praktisch gehouden. Op kerstdag 2021 gingen we eten bij Gittes zus in Leuven. Haar ouders waren er ook bij, dus ze was omringd door iedereen die ze graag zag. We hadden dat jaar afgesproken dat we elkaar geen kerstcadeaus zouden geven. Toen ik dan toch met een cadeautje afkwam, was Gitte eerst nog boos. Tot ze zag dat het een ring was. Toen was ze natuurlijk heel blij en zei ze meteen ja. Drie weken geleden zijn we getrouwd. Die dag moest Genk net niet spelen. Anders hadden we zeker een groot scherm gezet op ons feest.”

