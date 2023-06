Bestuurder van tractor gewond na zware klap op Naamsesteenweg: een rijstrook afgesloten

Gingelom

Dinsdagmiddag, rond 13 uur, is op de Naamsesteenweg in Gingelom een tractor met sproeimachine bij een inhaalmanoeuvre door een zware vrachtwagen gegrepen. Het ongeval gebeurde net over de grens in Velm. De bestuurder die als seizoenarbeider tewerkgesteld was bij het Sint-Truidense fruitbedrijf D&G kwam uit richting Gingelom en wilde links, net voor de tractor-sluis, de plantage van zijn werkgever inrijden. Op het ogenblik dat de tractor links afsloeg, werd die aangereden door de truck met oplegger die wilde voorbijsteken. De klap was zo heftig dat de tractor met de sproeimachine tot schroot herleid werden. De brokstukken lagen over de volledige rijstrook verspreid. Het verkeer moet voorlopig via de tractorsluis passeren. De tractorbestuurder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige om de exacte oorzaak van het ongeval vast te stellen.

