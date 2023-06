ROLAND GARROS. Muchova klopt Mertens-killer en is de eerste halvefinaliste in Parijs

In de kwartfinales op het Parijse gravel haalde Muchova, die begeleid wordt door Kirsten Flipkens, het in twee sets van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333), de verliezende finaliste van 2021: 7-5 en 6-2 na 1 uur en 38 minuten. In de achtste finales had Pavlyuchenkova onze landgenote Elise Mertens uit het toernooi gekegeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de 26-jarige Muchova is het de eerste halve finale ooit op Roland Garros, waar ze eerder zelfs nooit bij de laatste acht had gestaan. In 2021 haalde ze op de Australian Open al eens de halve finales. Toen verloor ze van de Amerikaanse Jennifer Brady. Met Seoel 2019 staat er één WTA-titel op haar erelijst.

Voor een plaats in de finale staat ze eerstdaags tegenover de winnares van het beladen duel tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 192) en het Wit-Russische tweede reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 2).