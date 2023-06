Wagner-baas beschuldigt Russische leger van bewuste aanvallen tegen zijn troepen

“De vete tussen de Wagner-groep en het Russische ministerie van Defensie is op zijn hoogtepunt gekomen”, staat in de update. “Voor het eerst heeft Prigozjin beweerd dat het leger bewust dodelijke aanvallen uitgevoerd tegen zijn eenheden.” Het is wellicht om die reden dat hij maandag een Russische legerofficier gevangen had genomen en die voor de camera liet toegeven dat hij Wagner-troepen beschoten had.

Wagner-baas Priogzjin ligt al maanden overhoop met topfiguren binnen het Russische leger en met president Vladimir Poetin. Hij spaart zijn kritiek op hen niet en dreigde al geregeld met het terugtrekken van zijn troepen als er geen bijkomende steun komt van Rusland.

Verder meldt het Britse ministerie dat de meeste Wagner-troepen weg zijn uit Bachmoet en dat Rusland die huurlingen nodig zal blijven hebben tijdens de oorlog.