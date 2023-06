Braziliaanse zangeres van ‘The Girl from Ipanema’ overleden

De Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is maandagavond overleden. Ze werd 83. Dat heeft het officiële Instagram-account van Gilberto bekendgemaakt. In de jaren zestig had ze een internationale hit met The Girl from Ipanema, een nummer dat ze opnam met de Amerikaanse jazzsaxofonist Stan Getz en waarvoor ze in 1965 een Grammy kreeg.

Haar toenmalige echtgenoot en zanger João Gilberto had op een eerdere versie de tekst in het Portugees gezongen. Hij overleed in 2019 en wordt beschouwd als de grondlegger van de bossanova, de muziekstijl die samba en jazz combineert.

Veel internationale artiesten hebben ‘The Girl from Ipanema’ opgenomen, onder meer Frank Sinatra.

Astrud Gilberto bracht na haar debuutalbum in 1965 nog zeventien albums uit in verschillende talen. In 2002 nam ze afscheid van het podium. De zangeres was in de laatste jaren van haar leven actief als kunstenares en zette zich in voor dierenrechten.