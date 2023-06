Roland Garros vindt het “vreemd”, maar Alexander Zverev schreeuwt om hulp: “Als ik die spuiten niet zet, is mijn leven in gevaar”

In de vierde ronde was Grigor Dimitrov (ATP 29) niet opgewassen tegen Zverev. Het werd 6-1, 6-4 en 6-3 na 2 uur en 17 minuten. Bij de laatste acht speelt de 26-jarige Zverev tegen de 23-jarige Etcheverry, die na 2 uur en 4 minuten met 7-6 (10/8), 6-0 en 6-1 de scalp pakte van de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 33).

Een jaar geleden ging Alexander Zverev aan de Porte d’Auteuil met krukken van het terrein nadat hij in zijn halve finale tegen Rafael Nadal zijn rechterenkel had omgeslagen. Die blessure kostte het voormalige nummer twee van de wereld de rest van zijn seizoen. Voor de olympische kampioen van Tokio waren de halve finales in 2021 ook het eindstation op Roland Garros, tot nu zijn beste resultaat op het Parijse gravel.

Insuline

Tijdens zijn wedstrijd tegen Dimitrov verliet Zverev even het terrein. Niet om te gaan plassen, wat de gangbare reden is daarvoor, wel om een spuit te gaan zetten. De Duitser lijdt namelijk al sinds zijn jeugd aan diabetes en moet daarom insulinespuiten zetten wanneer zijn suikerspiegel te hoog is, of überhaupt gewoon wanneer hij iets eet. Alleen zijn de regels op Roland Garros iets anders dan hij gewoon is op de ATP-tour.

“Normaal loopt alles vlot”, aldus Zverev op de persconferentie. “Ik spuit mijn insuline regelmatig in tijdens kantwissels. Hier in Parijs mag ik dat blijkbaar niet doen. Ze hebben mij gezegd dat ik het veld moet verlaten. Tijdens mijn vorige wedstrijd zeiden ze dat dit zou tellen als een toiletpauze. Ik heb ze toen gezegd van: Mannen, komaan. Ik heb amper twee breaks (één tijdens een viersetter en twee tijdens een vijfsetter, red.) tijdens een wedstrijd en soms moet ik vier tot vijf keer inspuiten. Dat kon dus niet want dan weigeren ze mij iets te doend dat noodzakelijk is voor mijn gezondheid en mijn leven.”

Zverev liet zelfs weten dat ze in Parijs niet altijd weten dat hij de inspuitingen mag doen. “Tijdens de tweede ronde was er opnieuw een discussie en ging ik naar binnen voor mijn spuit. Op dat moment kwam er een supervisor binnen en die schoot zwaar in paniek: Nee, dat mag jij niet doen. Daarvoor moet je een dokter roepen! Ik heb hem geantwoord dat dit dan een gespecialiseerde arts moet zijn aangezien een toernooidokter niet over de juiste medische data beschikt. Maar ook dat ik al sinds mijn derde diabetes heb en dat ik exact weet wat ik moet doen. Alleen wilde hij dat niet aannemen.”

Hij voegde er nog aan toe dat de organisatie niet voor rede vatbaar is. “Ik heb ze gevraagd of ik het mag doen op het veld. Het duurt amper vijf seconden”, aldus Zverev. “Maar hun antwoord was dat het een beetje vreemd lijkt als ik dat doe. Niet echt een slimme respons als je weet dat mijn leven in gevaar is als ik het niet doe. Hoezo ziet het er dan vreemd uit, alsof ik mezelf dopeer? Die discussie is echt complete nonsens.”