Koppel krijgt 50.000 euro van stad omdat ze recht hebben op rust en stilte

Een Italiaanse stad moet een koppel 50.000 euro betalen, omdat ze recht hebben op rust en stilte. Het koppel had de stad tien jaar geleden al aangeklaagd, omdat ze last hebben van lawaai door dronken mensen.

Een koppel in de Italiaanse stad Brescia, ongeveer 80 kilometer ten oosten van Milaan, had de stad tien jaar geleden aangeklaagd. Het uitgaansleven zou er namelijk voor zorgen dat hun recht op rust en stilte werd overschreden. Volgens het koppel hadden ze vele slapeloze nachten door het gebabbel van dronken mensen op straat. Het Hof van Cassatie heeft het koppel nu gelijk gegeven. Het baseert zich op een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank die stelde dat geschreeuw uit bars en restaurants schadelijk was voor de gezondheid van een ander koppel. Daarom moet de stad Brescia het koppel nu 50.000 euro betalen.

Het koppel is niet de enige die een stad aanklaagt wegens overlast van het uitgaansleven. Zo moet het Hof van Cassatie ook oordelen over eenzelfde aanklacht van 29 inwoners van de stad Turijn. Als het hen gelijk geeft, moet de stad 1,2 miljoen euro neertellen. In de stad Bari hebben zelfs 140 inwoners afgelopen zomer een klacht ingediend. Zij zouden de continue overlast beu zijn. Burgemeester van Bari Antonio Decaro beweert dat de situatie echter een grensgeval is.

Andere burgemeesters van Italiaanse steden en dorpen zijn nu bang dat zij ook duizenden euro’s aan compensatie moeten betalen. Op sommige plekken is het uitgaansleven al luidruchtiger geworden, zeker sinds de coronapandemie. De burgemeester van Ravenna Michele De Pascale doet daarom een oproep voor wetten die zorgen voor de naleving van regels rondom het uitgaansleven, omdat “de economische schade voor lokale autoriteiten anders enorm zou kunnen zijn”.