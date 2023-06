LIVE. Neemt bondscoach Domenico Tedesco Heynen en Trésor op in selectie Rode Duivels?

Dinsdagnamiddag (16u) maakt bondscoach Domenico Tedesco in de gebouwen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Tubeke zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden van later deze maand tegen Oostenrijk (zaterdag 17 juni in Brussel) en Estland (dinsdag 20 juni in Tallinn).

Na afloop geeft Jacky Mathijssen uitleg bij zijn selectie voor het EK voor beloften, dat later deze maand begint in Roemenië en Georgië. Dat EK heeft ook impact op de selectie voor de Rode Duivels. Verdediger Zeno Debast, middenvelder Roméo Lavia, en aanvallers Johan Bakayoko en Charles De Ketelaere werden opgeroepen voor dat EK. Zij behoorden net als beloftentopschutter Loïs Openda, Amadou Onana en Arthur Theate in maart tot de eerste selectie van Tedesco. Jérémy Doku viel toen geblesseerd af. Hij werd niet opgeroepen voor de beloften en zal er deze keer bij de Duivels dus wel bij zijn. Ook Antwerp-sensatie Arthur Vermeeren en Maxim De Cuyper werden opgeroepen voor de beloften.

Dunne spoeling achterin

Voor Tedesco is het de tweede keer dat hij een selectie moet maken sinds zijn aanstelling als Belgisch bondscoach. Na het mislukte WK van eind vorig jaar in Qatar werd hij gehaald als opvolger van Roberto Martinez, die intussen bij Portugal aan de slag is. Voor de interlands tegen Zweden en Duitsland stelde de Italiaanse Duitser een 24-koppige selectie samen, met daarin vier doelmannen. Vooral achterin is de spoeling dun. Debast en recordinternational Jan Vertonghen liggen al sinds eind april stil, toen hun seizoen met Anderlecht vroegtijdig ten einde kwam. Debast werd dan ook nog eens opgeroepen voor de U21. Thomas Meunier kwam sinds maart niet meer in actie voor Dortmund en liep in april een kwetsuur aan de adductoren op. Timothy Castagne en Wout Faes degradeerden met Leicester City naar de Engelse tweede klasse, terwijl Arthur Theate de voorbije weken tussen tribune en veld pendelde bij Stade Rennes. Kampioenenmaker Toby Alderweireld zette zondag na de titel met Antwerp alvast de deur op een kier voor een eventuele terugkeer.

Op het middenveld zijn Youri Tielemans en Thorgan Hazard weer beschikbaar. Leander Dendoncker deemsterde in het competitieslot weer weg bij Aston Villa en moet voor de tweede keer op rij een niet-selectie vrezen. Bryan Heynen, zondag met een doelpunt beslissend bij KRC Genk, wacht nog altijd op zijn eerste oproepingsbrief. Hetzelfde geldt voorin voor zijn Genk-collega Mike Trésor, de assistkoning in de Jupiler Pro League. Daarnaast is het afwachten of Dries Mertens, die onlangs met Galatasaray de eerste titel in zijn carrière mocht vieren, deze keer wel opgeroepen wordt.

De Bruyne en Lukaku in Champions League-finale

De Rode Duivels blazen begin volgende week verzamelen in Tubeke. Romelu Lukaku (Inter) en Kevin De Bruyne (Manchester City) sluiten mogelijk iets later aan, want zij spelen zaterdagavond in Istanboel nog de finale van de Champions League. De Belgen starten met een perfect rapport onder Tedesco aan het nieuwe tweeluik, dat tevens de afsluiter is van een slopend seizoen. Op de openingsspeeldag van de EK-kwalificaties werd eind maart met 0-3 gewonnen in Zweden, enkele dagen later volgde een 2-3 zege in een oefeninterland in Keulen tegen EK-organisator Duitsland.

Het duel tegen Oostenrijk wordt de eerste thuiswedstrijd voor Tedesco. Voor Eden Hazard wordt er een ‘Duivels afscheid’ voorzien. Naast Hazard zullen ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne worden gehuldigd, dit voor hun honderdste cap. Courtois haalde die al tijdens het WK, voor De Bruyne is het tegen Oostenrijk zover.