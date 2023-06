Nog geen affiche, maar Early Bird-tickets voor Extrema Outdoor 2024 zijn al uitverkocht: “Een mooi compliment van de festivalganger”

Er staat nog geen enkele naam op de affiche van Extrema Outdoor, dat in 2024 zal doorgaan van 17 tem. 19 mei, maar de eerste plekken op het festivalterrein in Houthalen-Helchteren zijn wel al gereserveerd. Na de succesvolle editie van twee weekends geleden besloot de organisatie bij wijze van experiment al zo snel mogelijk tickets voor de volgende editie aan te bieden. En dat loonde. Men had duidelijk zin om het feestje nog even verder te zetten: twee dagen nadat de laatste noot weerklonk op het terrein, vlogen de eerste 5.000 Super Early Bird-tickets (10 euro goedkoper dan het vaste tarief, nvdr.) op een halfuur de deur uit. “We zagen dit als een testcase”, vertelt woordvoerder Lomme Valkeneers. “We wilden wel eens zien hoeveel festivalgangers ons blindelings vertrouwden. En het was fijn om vast te stellen dat die verkoop na zo’n topweekend zo vlot verliep. We zien dat als een mooi compliment.”

De afgelopen dagen verkochten ook de gewone Early Bird-tickets als zoete broodjes, waardoor ze uitverkocht zijn. In totaal zijn er nu al meer dan 6.000 tickets de deur uit. Wie er volgend jaar in mei toch bij wil zijn, zal moeten wachten tot begin volgend jaar om een toegangspasje te kopen. “De kaarten die we wilden verkopen, zijn verkocht. We willen volgend jaar, als we de eerste namen bekendmaken, ook genoeg nieuwe mensen de kans geven om het festival bij te wonen”, zegt Valkeneers.

© Bart Borgerhoff

Voor wie niet zo lang kan wachten, is er ook nog Extrema Noir, dat op 16 december de Trixxo Arena zal inpalmen. Ook daarvoor zullen Early Bird-tickets worden aangeboden. “Die ticketverkoop zal na de zomer starten, een logisch moment volgens ons. Wij hebben er zelf een topeditie opzitten, zowel voor als achter de schermen, en we wensen de andere festivals hetzelfde scenario toe. De ticketverkoop zal waarschijnlijk eind augustus/begin september van start gaan. De affiche is nu al zo goed als klaar. We zullen ook dan de eerste namen communiceren.”