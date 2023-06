Nu ook officieel: Ange Postecoglou tekent voor vier seizoenen bij Tottenham en volgt Antonio Conte op

De onderhandelingen gingen al een tijdje in stijgende lijn en nu is de overeenkomst ook beklonken. Ange Postecoglou verlaat Celtic voor de Engelse topclub Tottenham Hotspur, zo bevestigden beide clubs dinsdag. De 57-jarige in Griekenland geboren Australiër ondertekende er een contract voor vier seizoenen.

The Athletic meldde in het weekend al dat Spurs werk maakte van de aanstelling van Postecoglou als nieuwe hoofdtrainer. De Engelse club zag in de Australiër de perfecte kandidaat om de rol van Antonio Conte over te nemen.

Postecoglou was sinds de zomer van 2021 bij Celtic Glasgow aan de slag en loodste het team dit seizoen naar een historische treble. Voordien was hij onder meer coach bij het Japanse Yokohama Marinos en tussen 2013 en eind 2017 was hij Australisch bondscoach.

In de Premier League wordt hij de eerste Australische coach ooit. Tottenham- voorzitter Daniel Levy zei in een verklaring: “Ange brengt een positieve mentaliteit en een snelle, aanvallende speelstijl met zich mee. Hij heeft een sterk verleden in het ontwikkelen van spelers en begrijpt het belang van onze academie. We zijn verheugd dat Ange zich bij ons voegt terwijl we ons voorbereiden op het komende seizoen.

Postecoglou begint op 1 juli aan zijn nieuw avontuur bij The Spurs. Zijn stafleden worden later bekendgemaakt.