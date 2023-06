Peter Gillis verzet zich in rechtbank tegen sloop van vakantievilla in Lommel

Het stadsbestuur en de campingmagnaat liggen al een hele tijd in de clinch. Zo loopt er momenteel een zaak om de erfpachtovereenkomst te beëindigen van vakantiepark Blauwe Meer, dat centraal stond in de tv-reeks Undercover. Dinsdag ging het in de rechtbank over een vakantievilla voor 16 personen. De vedette uit het tv-programma Massa is Kassa daagde zelf op. Gillis gedraagt zich op tv soms als een brulboei vol oneliners, maar nam in de rechtbank op een serene manier het woord. “De villa hebben we in mei 2019 gebouwd”, vertelde de Nederlander die in Pelt woont. “Het zou een kijkwoning zijn, want we wilden er 15 bouwen. De vraag naar verblijfstoerisme voor groepen is groot.”

Dat voornemen is intussen in de vuilnisbak gekieperd na problemen met het masterplan. Het is niet de eerste keer dat de ondernemer zijn papierwinkel niet in orde krijgt. In Nederland lopen ook diverse procedures tegen hem.

“Vertrouwen in architecte en schepen”

Terug naar Lommel en naar 2019. Ondanks het gebrek aan vergunningen verrees de villa op Blauwe Meer. “U wist nochtans dat u niet in orde was op dat moment”, polste de rechter.

“Ik vertrouwde op het advies van mijn architecte Sophie Loots, die sinds 2020 in het schepencollege zetelt. We zouden alles kunnen legaliseren, want anders zouden wij de villa ook niet bouwen”, duidde Peter Gillis.

Al snel kreeg Gillis het deksel op de neus bij een controle. De villa was niet toegelaten. “Ik had goede contacten met de vorige burgemeester, Vanvelthoven. Ook met Bob Nijs verliep alles goed in het begin. Er waren duidelijke afspraken met het oude kabinet en dan komt er een nieuw … Dat is mijn verhaal zoals ik het hier breng.”

“U weet toch ook dat u vergunningen nodig hebt als u parken uitbaat?”, probeerde de rechter.

“Ik ben ervan uitgegaan dat alles goed zou komen via de architecte. Een gokker ben ik niet. Dan had ik het niet gebouwd”, aldus Gillis.

Wie is Peter Gillis? - Nederlandse ondernemer en investeerder. Eigenaar van Oostappen Groep, een keten van vakantieparken in Nederland en België (waaronder Hengelhoef en Blauwe Meer) - Hij is ook bekend van de realityserie ‘Massa is Kassa’ - Gillis heeft ook vastgoed in Limburg: zo heeft hij een villa in Pelt en kocht hij vorig jaar kasteel Genenbroek in Hamont-Achel

Boete

Advocaat Tom Swerts had het namens de Stad Lommel over een zware inbreuk. “Peter Gillis kan zich niet van zijn verantwoordelijkheid ontdoen. Wij vragen om de toestand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen binnen de zes maanden na uitspraak van het vonnis. Wij vragen om een dwangsom van 250 euro per dag vertraging.”

De procureur stelde dat het gebruikelijk is om via de plaatselijke politiek zaakjes te regelen. “Alleen is hier de kar voor het paard gespannen in plaats van andersom. U moet een vergunning hebben, dit is wel degelijk een huis. Hier herhaalt u het ook: ‘we gaan het maar bouwen en het komt in orde’. Wij hebben architect Loots ook verhoord. Zij ontkent met klem dat hiervoor geen vergunning nodig was en alles zou geregulariseerd worden. Ik vorder 1.000 euro boete voor Peter Gillis en 30.000 euro voor de vennootschap. Ondanks het opgestelde pv is de villa verder verhuurd en zijn er inkomsten uit gehaald, vandaar de hoge boete.”

Lange weg te gaan

Bart Vanhorenbeek, advocaat van Peter Gillis, had het over politieke spelletjes. “Er zijn heel wat toezeggingen gebeurd. Het stadsbestuur verandert in 2020 het geweer van schouder en wil dat Oostappen – het bedrijf achter Gillis - weggaat. Heel merkwaardig. Als Lommel gelijk krijgt, komt het park in beheer van de stad. Het stadsbestuur betaalt dan niets voor de investering van 4,5 miljoen voor het nieuwe centrumgebouw. Er ligt nog een lange en zware procedure in het verschiet. We vragen om de uitspraak over de villa uit te stellen. Na een negatief advies bij de deputatie loopt nu een beroep bij minister Zuhal Demir. Mogelijk is daarna geen sprake meer van een stedenbouwkundig misdrijf”, aldus Vanhorenbeeck. Dan kan de zaak nog niet afgelopen zijn. “We kunnen ook nog naar de raad voor vergunningsbetwistingen stappen. Het kan nog een hele tijd aanslepen.”

Peter Gillis kreeg het laatste woord. “Ik heb gezegd, wat er moest gezegd worden.” Voor de camera wenste hij niet meer te reageren. “Howdoe.” Vonnis op 27 juni.