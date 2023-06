Tongeren

Dinsdagochtend is een koperdiefstal vastgesteld vlakbij het station in Tongeren. Dieven namen ruim 300 meter aardingkabel mee. De laatste tijd gebeuren er weer vaker soortgelijke diefstallen. “Het lijkt of het fenomeen opnieuw de kop op steekt”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel.