VIDEO. Coach drukt Kim Clijsters op de feiten in documentaire over comeback: “F*ck the other side, je moet geen sorry zeggen”

Momenteel loopt op VRT 1 de documentairereeks ‘Kim Clijsters: come back home’. Het Belgische tennisicoon geeft daarbij een inkijk in haar poging tot een comeback in de sport. Maar die missie was er eentje met vallen en opstaan.

Een opmerkelijk fragment uit de serie: het ‘sorry’-moment van de Limburgse. Tijdens een training excuseert Clijsters zich meerdere malen na een mindere bal.

“Over fouten maken...”, neemt coach Carl Maes haar apart. “Je hebt het voorbeeld gegeven dat het je meer raakt als mensen naar je toe komen. Dat je empathisch vermogen vergroot is. Je bent veel bezig met hoe anderen mensen over je denken. Wat je vandaag al verschillende keren gedaan hebt en vroeger nooit deed op training… Het is misschien niet bewust, maar mij valt het op: je hebt al tien keer sorry gezegd. Ik bedoel: f*ck the other side. Je moet geen sorry zeggen. Dat is omdat jij gegroeid bent als persoon, maar daar gaat het hier niet over.”

Krijgen we ook vaak te zien: de kids van Clijsters. “Dat lijkt vakantie om nu naar een toernooi te kunnen vertrekken”, geeft de tennismama al lachend toe.