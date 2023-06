Okra Hulst zakt af naar Genk

"In C-Mine kregen we een rondleiding in het prachtige Luchtgebouw in de elektriciteitscentrale. We vergaapten ons aan de enorme machinerie van circa honderd jaar geleden. Nadat we ons tegoed deden aan een lekkere pasta of pizza in een van de vele eetgelegenheden die de Vennestraat rijk is trokken we richting Kattevennen. We wandelden tussen de paardenstallen, de sporthallen en sportterreinen. Langs de hoogste schans van het Sky Park loopt een 35 meter hoge trap in de vorm van een bliksemschicht waar we de 164 trappen tot boven beklommen met als beloning een prachtig weids panoramisch uitzicht. Na een stuk taart met koffie reden we terug richting Winterslag waar we verwelkomd werden in de Oekraïense Orthodoxe kerk. Nadia Derewianka liet ons de prachtige Basiliek zien en beschreef de gedrevenheid en onverzettelijkheid van het Oekraïense volk om hun staat en godsdienst te verdedigen."