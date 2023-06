Denis Truyen stelt foto's tentoon in Sint-Martinuskerk

De expo kadert in de Open Kerkendag met als thema ‘Kleine details, grote verhalen’. Voor de meer dan 65 aanwezige bezoekers gaf Denis Truyen een verhelderende kunstfilosofische inleiding waarin werd geschetst hoe een goede foto tot stand komt via het oog, hoofd en hart. Aan de hand van enkele van zijn gedichten werden het motief en de grondtoon van zijn werk belicht. In het licht van de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne spraken vooral de foto's van de militaire begraafplaatsen (o.a. Tyne Cot Cemetery in Passendale) tot de verbeelding, De aanwezigen reageerden dan ook enthousiast en lovend. Tijdens het eerste weekend reikte het aantal bezoekers ruim over de honderd. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 11 juni. De kerk is alle dagen open 10 tot 17 uur. De fotograaf is aanwezig zaterdag 10 en zondag 11 juni van 14 tot 17 uur.