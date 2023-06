Optocht met 14 schutterijen trekt door Beek

Bree

De leden en het bestuur van ‘Die Jonghe Companie Sint-Catharina Beeck 1632’ organiseerden een schuttersfeest in en rond hun lokaal in de Sint-Michielsstraat. Frans Reyners van de organiserende Beekse schutterij: “Zaterdag namen maar liefst 42 teams van 6 personen uit het verenigings- en bedrijfsleven deel aan een schietwedstrijd. Ze maakten er een echt Breugheliaans feest van. Op zondag namen 14 schutterijen uit de buurt deel aan de optocht en het schutterswedstrijd. In de stoet stapten ook ‘De Sjarels’ van de lagere school De Kei van Beek mee. Zij nemen deel aan het Kinjer OLS.” pabr