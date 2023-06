Back On Stage rockt al 20 jaar in Bree

Bree

‘Back on stage’ is een vereniging van enkele muziekliefhebbers die de muziek uit de jaren 60, 70 en 80 wil promoten. “Dat doen we door jaarlijks een festival met optredens van tributebands te organiseren”, vertelt voorzitter Jean Voortmans. Dit jaar was het gezelschap al aan de 20ste editie van het festival toe. “De opbrengst gaat ook steeds naar een goed doel,” aldus Voortmans. “Op deze manier hebben we de afgelopen 20 jaar al 100.000 euro aan lokale goede doelen kunnen schenken.” pabr