Womanizer lanceert douchekop… om met jezelf te spelen in de douche of in bad

Krijgen jouw douches vaak een happy end dankzij de douchekop? Dan hebben we goed nieuws: seksspeeltjesmerk Womanizer en badkamerlabel Hansgrohe lanceren samen een douchekop die zich specifiek richt op dát soort waterpret. In golven en watervallen, waarvan je de intensiteit zelf bepaalt, straalt de kop je naar nieuwe hoogtepunten.

Het liefdeskind van de twee bedrijven krijgt de naam Womanizer wave en dient om jezelf te bevredigen in de douche. Want: veel vrouwen trekken zich terug in de badkamer voor spetterpret. Wereldwijd heeft 60 procent van de vrouwen zichzelf al eens bevredigd onder de douche of in bad. Zo’n 41 procent zegt dat ze het voor eerst deden nog voor ze 18 waren. En het bevalt blijkbaar, want maar liefst 29 procent van de vrouwen wereldwijd masturbeert minstens tweewekelijks onder de douche.

LEES OOK:

Met het gloednieuwe seksspeeltje valt er meer te beleven dan de standaard douchekop. Het apparaat — uiteraard waterproof — beschikt over verschillende instellingen, die bedoeld zijn om aangename sensaties door je lijf te sturen. Zo kan je kiezen voor de pleasure jet, die je met constante, ritmische stimulaties in erotische sferen brengt. De pleasure whirl gaat dan weer de verrassende toer op en met de powder rain-instelling krijgt je intieme zone een rustgevende douchebeurt. Om op te warmen of af te koelen, aan jou de keuze.

Niet onbelangrijk: de douchekop, die tot stand kwam na jarenlang onderzoek en reeds uitvoerig werd getest, is met één hand te gebruiken. De ingewerkte technologie zorgt ervoor dat gebruikers zestig procent minder water verbruiken in vergelijking met traditionele producten. En als het echt moet, kan je jezelf er ook gewoon mee wassen.

De Womanizer wave is vanaf 7 juni te koop via o.a. Babylon Loveshop. Kostprijs: 129 euro.