Yilan (16) beschoten met luchtdrukpistool vanuit wagen, ook andere jonge fietser in arm geraakt: “Wie doet zoiets?”

Yilan (16) kreeg een kogel van een luchtdrukpistool in zijn wang aan de middelbare school Mariagaard in Wetteren. — © if/lvi

Een dag na de feiten zijn de ouders van Yilan (16) nog steeds verbaasd over wat hun zoon heeft meegemaakt aan de schoolpoort van Mariagaard in Wetteren. De tiener werd er maandagnamiddag na schooltijd beschoten met een luchtdrukwapen vanuit een voorbijrijdende wagen. “Gelukkig is hij niet in zijn oog geraakt”, reageren de ouders.

Yilan stond maandagnamiddag na schooltijd ter hoogte van de bromfietsstalling aan Mariagaard, waar hij school loopt, nog even te praten met vrienden. Totaal onverwacht kreeg hij plots te maken met een kogel van een luchtdrukpistool die werd afgeschoten uit een voertuig aan de overkant van de Oosterzelesteenweg. De kogel kwam in de wang van de jongen terecht.

“Het is een wrede wereld geworden”, reageren de ouders van Yilan. “Gelukkig werd hij niet in zijn oog geraakt. Dan waren de gevolgen wellicht veel erger geweest”, zeggen de ouders. “We waren geschrokken toen we vernamen wat er was gebeurd. Yilan is met zijn fiets nog zelf naar huis gereden. Daar werd de impact pas duidelijk.”

Nog feiten

De tiener liep een diepe schaafwonde op aan zijn wang. “De wonde zal nu goed verzorgd moeten worden. Het had nog erger kunnen zijn.” De ouders plaatsten de gebeurtenis meteen op sociale media, waarop heel wat reacties kwamen. “We kregen ook een andere mama aan de telefoon die getuigde dat haar zoon hetzelfde was overkomen terwijl hij naar huis aan het fietsen was. Die jongen werd in zijn arm geraakt”, vertelt de vader van Yilan.

Ook ter hoogte van café Tonneke op de Massemsesteenweg in Wetteren zou zich een gelijkaardig incident voorgedaan hebben. “De andere jongen en ook de uitbater van het café spraken over hetzelfde type voertuig van waaruit geschoten werd. Het zou gaan om een witte Volkswagen”, klinkt het. “Ongelooflijk dat iemand zoiets doet.”

Onderzoek

Bij politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen werd meteen melding gemaakt van de feiten. “Ik heb vertrouwen in de politie die haar uiterste best zal doen om de dader of daders te vinden”, aldus de ouders.

Bij de politie zelf kunnen ze voorlopig niet veel kwijt over het onderzoek. “Het parket van Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht. Zij voeren nu het verdere onderzoek”, luidt het.