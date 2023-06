De ‘gepensioneerde’ Paul Simon brengt op album onvergelijkbare trip met spirituele psalmen

Met de Homeward Bound Farewell Tour had Paul Simon in 2018 al afscheid van het podium genomen. — © Jake Edwards

Met de Homeward Bound Farewell Tour had Paul Simon in 2018 al afscheid van het podium genomen. Voluit van zijn pensioen genieten, is evenwel niet aan de inmiddels 81-jarige veteraan besteed.

Met Seven Psalms lanceert Simon een opmerkelijke nieuwe plaat. Dit vijftiende soloalbum laat zich in niets vergelijken met zijn commerciële solopiek Graceland of de sixtiesklassiekers van Simon & Garfunkel. Seven Psalms, hem naar eigen zeggen in een droom opgedrongen, blijkt een bijzonder werkstuk waarin zeven psalmen bijna ongemerkt in elkaar vloeien. Simons zachte, uit duizenden herkenbare stem draagt reflectieve en spirituele beschouwingen over de eindigheid van het leven.

In 33 intense minuten schrijdt de singer-songwriter door het niemandsland tussen folk, jazz en klassiek. Zijn sober akoestisch gitaarspel kleurt deze haast impressionistische luistertrip, terwijl trompettist Wynton Marsalis, het a capella ensemble VOCES8 en zingende echtgenote Edie Brickell wat subtiele accenten aanbrengen.

Kortom, zoek geen raakvlakken met meezingers als Mrs. Robinson of You Can Call Me Al. Seven Psalms is allerminst Paul Simons makkelijkst verteerbare plaat, wel een warm en waardig coda van een imposante carrière.(gj)

