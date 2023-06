“Fysieke pijn kan je afsluiten in je hoofd. Zolang je mentaal maar de kracht hebt om door te gaan”, aldus Belgisch judoka Dirk Van Tichelt (38) die de eindmeet haalde in Special Forces: Wie Durft Wint. Al had hij het ook enorm zwaar. “Er waren momenten dat de informatie langs me heen gleed. Het kwam niet meer binnen.”