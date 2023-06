Schwarzenegger vernieuwt ‘True Lies’ in televisieserie en speelt open kaart in docureeks

Op zijn 75ste heeft Arnold de stap gezet naar televisie of streaming. Met succes want de achtdelige actiekomedieserie Fubar is een wereldwijde hit. Niet dat Arnie hier nieuwe dingen doet. In feite bevat de reeks hetzelfde concept als zijn bioscoophit True Lies (1994) waarin hij een zakenman speelt die in werkelijkheid een geheim agent is. In Fubar incarneert hij eveneens een zakenman die voor zijn familie verbergt dat hij een CIA-agent is. Op de dag dat hij met pensioen gaat, krijgt hij een laatste opdracht om iemand met codenaam Panda te redden. Blijkt dat Panda zijn eigen dochter is, die dus zoals hij een dubbelleven leidt.

Vader en dochter kunnen niet meer met elkaar opschieten en worden gedwongen om in therapie te gaan. De reeks wil de sfeer van de actiekomedies van de jaren negentig doen herleven en dat slaat blijkbaar aan. Maar Schwarzy houdt het vooral bij komedie. Actie is er op zijn leeftijd amper bij. In de grote intro van de eerste aflevering, die zich in Antwerpen afspeelt, komt de superster amper in beeld en zie je vooral een stuntman aan het werk. Ongewild grappig is dat Schwarzenegger in een van zijn weinige shots de Nederlandse taal massacreert. Later mag hij ook bollekes Koninck aan schurken uitdelen.

Schwarzeneggers streamingsdebuut ‘Fubar’ is in feite ‘True Lies’ met een geut ‘Mission: Impossible’. Netflix

American Dream

Voelt Fubar aan als het product van een vervlogen tijd aan, dan is de conventionele documentairereeks Arnold veel eigentijdser. De drie delen over het leven en vooral de carrière van de Terminator werden overduidelijk gemaakt naar aanleiding van die samenwerking met Netflix en tonen hoe briljant Arnie de American Dream nastreefde. Maar het verrast toch dat Schwarzenegger vrij open is over zijn leven.

Arnold Schwarzenegger tijdens zijn dagelijkse routine: de huisdieren laten grazen. — © Netflix

Hij praat ronduit over zijn frustraties als tiener in Oostenrijk, zijn moeilijke relatie met zijn vaak dronken vader, zijn krampachtige eerste termijn als gouverneur van Californië en zijn scheve schaats met een huishoudster die hem een zoon en het einde van zijn huwelijk met Maria Shriver opleverde. Arnold maakt er ook geen probleem van zich te excuseren voor zijn handtastelijkheden naar vrouwen toe in de eerste helft van zijn filmcarrière: “No excuses! It’s wrong.” Hij is iemand die zich goed in zijn vel voelt, trots is op zijn verwezenlijkingen, maar toegeeft dat zijn parcours niet foutloos verliep.

De televisieserie ‘Fubar’ en de driedelige documentairereeks ‘Arnold’ (vanaf woensdag 7 juni) spelen beide op Netflix.