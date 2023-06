De handtekening is gezet: “Karim Benzema tekent voor drie seizoenen bij Al-Ittihad”

De 35-jarige aanvaller komt transfervrij over van Real Madrid, waar hij er onlangs voor koos om zijn aflopende contract niet te verlengen. De voormalige Franse international speelde zondag tegen Athletic Bilbao zijn laatste wedstrijd voor Real. Benzema was er gedurende veertien seizoenen actief en scoorde voor de Koninklijke liefst 354 doelpunten. Volgend seizoen zal een hertekend Real aan de competitiestart verschijnen. Naast Benzema namen ook Eden Hazard, Marco Asensio en Mariano Diaz de voorbije dagen afscheid van de club, en ook een vertrek van Luka Modric zit in de pijplijn.

De Franse aanvaller, winnaar van de laatste Gouden Bal, kwam in 2009 naar de Koninklijke. Hij stapte toen op 21-jarige leeftijd over van Lyon. In veertien seizoenen won de spits met Real 25 prijzen, een clubrecord dat hij deelt met de Braziliaan Marcelo. Op zijn erelijst staan 5x de Champions League, 5x het WK voor clubs, 4x de Europese Supercup, 4x La Liga, 3x de Copa del Rey en 4x de Spaanse Supercup.

© REUTERS

Benzema deed de netten 354 keer trillen voor de wit-hemden. Hij moet daarmee alleen de Portugees Cristiano Ronaldo (450 goals) voor zich dulden. Met 647 wedstrijden staat hij vijfde in de clubgeschiedenis na de Spanjaarden Raul (741), Iker Casillas (725), Manolo Sanchis (710) en Sergio Ramos (671).

Benzema is na Cristiano Ronaldo de tweede (gewezen) voetbalvedette die dit jaar voor een avontuur in Saoedi-Arabië kiest. Volgens Spaanse media zou Benzema er 100 miljoen euro per seizoen gaan verdienen, de helft van wat CR7 jaarlijks opstrijkt bij Al-Nassr. Daarnaast zou er ook een bonus van 20 miljoen euro verbonden zijn aan een opdracht als ambassadeur voor de kandidatuur voor het WK van 2030.