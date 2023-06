Geen interlands voor geblesseerde Genkspelers Cuesta en McKenzie

De Genkse rechtsachter Daniel Munoz maakt deel uit van de 24-koppige Colombiaanse selectie voor de oefeninterlands tegen Irak (16 juni, Valencia) en Duitsland (20 juni, Gelsenkirchen). Carlos Cuesta ontbreekt, hij mag de zomerstop gebruiken om zijn aanslepend enkelletsel te laten helen.

Cuesta moest zondag tegen Antwerp vervangen worden, zijn collega in het centrum van de defensie Mark McKenzie speelde de match wel uit. Nochtans bleek zijn schouder even uit de kom geweest, nadat hij slecht was neergekomen na een beuk van Vincent Janssen. McKenzie, die niet geselecteerd was voor de Nations League maar wel verwacht werd bij Team USA in de Gold Cup, zal daaraan moeten verzaken en hoopt eind deze maand de training te kunnen hervatten bij KRC Genk. Hij moet geen operatie ondergaan.